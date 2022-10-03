В октябре изменилась стоимость проезда на маршрутах Азов - Ростов-на-Дону

Речь идет о нерегулируемых междугородних тарифах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с 1 октября изменилась стоимость проезда на маршрутах Азов - Ростов. Это подтвердили в компании, которая выполняет перевозки людей по указанному направлению.

Как удалось узнать, ранее азовчане платили около 100 рублей. Теперь поездка в донскую столицу для пассажиров будет обходиться в 120-130 рублей, в зависимости от того, на какую остановку они едут.

Отметим, о повышении тарифа с начала октября в соцсетях также сообщили жители Аксая. Известно, что теперь они должны платить на 5 рублей больше - якобы раньше билет стоил 45 рублей, а теперь 50.

За разъяснениями журналисты «КП - Ростов-на-Дону» обратились в областной Минтранс. В пресс-службе ведомства пояснили, что речь идет о нерегулируемых ценах, которые устанавливают сами перевозчики без согласования с региональными властями.

Автотранспортные предприятия в этих случаях имеют право выставлять собственные тарифы, ориентируясь на окупаемость услуги в целом.

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