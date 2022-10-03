Ставки по рублевым вкладам повышает банк ВТБ Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Клиенты ВТБ теперь смогут выгодно разместить средства на срок до 12 месяцев с максимальной доходностью до 8,3% годовых.

- Сегодня рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует хорошую доходность при минимальном риске. Мы предлагаем клиентам наиболее выгодные условия для сохранения и приумножения средств, поэтому повышаем доходность по основным сберегательным продуктам. Это позволит вкладчикам быстрее копить средства на крупные покупки, - пояснил член правления банка Святослав Островский.

По сообщению банка, повышение касается четырех основных сберегательных продуктов.

Доходность до 8,3% годовых получат клиенты, которые размещают средства онлайн по вкладу «Надежная основа». Депозит открывается на 12 месяцев, нужно внести как минимум 30 тысяч рублей. При размещении денег в офисах доходность по продукту составит 7,23 % годовых.

Вне зависимости от канала обслуживания до 8,13% годовых будет доступно тем, кто впервые за последние полгода разместит деньги на вкладе «Выгодное начало» сроком на 181 день.

По краткосрочному продукту «Вклад Первый» доходность повысится до 7% годовых независимо от канала размещения. Минимальная сумма 3-месячного депозита при открытии в онлайн составляет 1 тысячу рублей, в отделении банка - 30 тысяч рублей.

По вкладу «Новое время» сроком на 6 месяцев доходность составляет до 7,9% годовых, если продукт открывается онлайн, или до 6,87%, если средства размещаются в офисе финансового учреждения.

Добавим, вклады не предусматривают частичного снятия и пополнения. При этом клиент может выбрать выплату процентов на счет или их капитализацию на депозит.

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