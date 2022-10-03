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Общество3 октября 2022 13:46

Ставки по рублевым вкладам повышает банк ВТБ

Теперь средства на крупные покупки можно накопить быстрее
Ангелина СКИБА
Ставки по рублевым вкладам повышает банк ВТБ

Ставки по рублевым вкладам повышает банк ВТБ

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Клиенты ВТБ теперь смогут выгодно разместить средства на срок до 12 месяцев с максимальной доходностью до 8,3% годовых.

- Сегодня рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует хорошую доходность при минимальном риске. Мы предлагаем клиентам наиболее выгодные условия для сохранения и приумножения средств, поэтому повышаем доходность по основным сберегательным продуктам. Это позволит вкладчикам быстрее копить средства на крупные покупки, - пояснил член правления банка Святослав Островский.

По сообщению банка, повышение касается четырех основных сберегательных продуктов.

Доходность до 8,3% годовых получат клиенты, которые размещают средства онлайн по вкладу «Надежная основа». Депозит открывается на 12 месяцев, нужно внести как минимум 30 тысяч рублей. При размещении денег в офисах доходность по продукту составит 7,23 % годовых.

Вне зависимости от канала обслуживания до 8,13% годовых будет доступно тем, кто впервые за последние полгода разместит деньги на вкладе «Выгодное начало» сроком на 181 день.

По краткосрочному продукту «Вклад Первый» доходность повысится до 7% годовых независимо от канала размещения. Минимальная сумма 3-месячного депозита при открытии в онлайн составляет 1 тысячу рублей, в отделении банка - 30 тысяч рублей.

По вкладу «Новое время» сроком на 6 месяцев доходность составляет до 7,9% годовых, если продукт открывается онлайн, или до 6,87%, если средства размещаются в офисе финансового учреждения.

Добавим, вклады не предусматривают частичного снятия и пополнения. При этом клиент может выбрать выплату процентов на счет или их капитализацию на депозит.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.