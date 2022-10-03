Ростовская АЭС за девять месяцев перевыполнила план по выработке электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В сентябре 2022 года Ростовская АЭС выработала 3,007 млрд кВт.ч электроэнергии, на 6% превысив плановое задание месяца. Это на 38% больше объёма электроэнергии, произведенной Ростовской АЭС за аналогичный период прошлого года.

План с начала года Ростовская АЭС перевыполнила на 9,2%, выработав 26,521 млрд кВт.ч. Таким образом, атомная станция дополнительно к плану произвела для нужд региона 2,237 млрд кВт.ч. Этого количества электроэнергии достаточно, например, для обеспечения годовой потребности республик Адыгея и Калмыкия.

Ростовская атомная станция работает надежно и безопасно, обеспечивая стабильное энергоснабжение потребителей. Электроэнергия Ростовской АЭС поступает в Объединённую энергетическую систему Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией Ростовской атомной станции.

Федеральной антимонопольной службой России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2022 год в объёме 32,62 млрд кВт.ч.

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По сообщению Ростовской АЭС, в настоящее время энергоблоки №1, №2, №3, №4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.