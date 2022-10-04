На ремонт дороги в донском селе потратят более 680 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области отремонтируют дорогу в одном из местных сел. На эти нужды планируется направить более 680 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Родионово-Несветайского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 11 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом автомобильной дороги общего пользования местного значения на улице Набережной в селе Чистополье Родионово-Несветайского района.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 24 октября по 31 декабря.

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Средства планируется выделить из местного бюджета.