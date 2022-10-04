Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 4:00

На ремонт дороги в донском селе потратят более 680 тысяч рублей

Деньги выделят из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На ремонт дороги в донском селе потратят более 680 тысяч рублей.

На ремонт дороги в донском селе потратят более 680 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области отремонтируют дорогу в одном из местных сел. На эти нужды планируется направить более 680 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Родионово-Несветайского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 11 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом автомобильной дороги общего пользования местного значения на улице Набережной в селе Чистополье Родионово-Несветайского района.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 24 октября по 31 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области отремонтируют дорогу в местной слободе.

Средства планируется выделить из местного бюджета.