Депутат Госдумы от Ростовской области рассказал, когда ожидается эффект от мобилизации

На Дону выполнили задачи в рамках призыва для участия в специальной операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только через 1,5-2 месяца можно будет говорить о результатах частичной мобилизации. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал депутат Госдумы от Ростовской области, бывший атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий.

- Несмотря на всю тяжесть ситуации на фронтах, прошу иметь ввиду следующее. Эффект от мобилизации будет виден через 1,5-2 месяца, это же самое касается и пересмотра подходов к ведению боевых действий и кадровых решений, - написал Виктор Водолацкий.

Напомним, набор солдат и офицеров запаса для участия в специальной операции объявили 21 сентября. К этому моменту на Дону завершили задачи, поставленные в рамках этого призыва. Новые сборы могут начать в только в том случае, если властям поступят соответствующие указания.

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