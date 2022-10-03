В Ростове к концу октября отремонтируют улицу Баграмяна. Фото: администрация Ростова.

В Ростове продолжат ремонт на улице Баграмяна. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Грунтовую дорогу в этом месте планируют превратить в асфальтовую. Согласно контракту, здесь уложат 4 700 квадратных метров асфальта. Сейчас готово лишь 800 "квадратов" дороги и 726 "квадратов" тротуаров.

Работы на улице Баграмяна временно приостанавливались, так как в городской департамент автомобильных дорог летом обратился в ростовский Водоканал с просьбой приостановить ремонт, чтобы проложить водопровод. Но это договоренность была недавно аннулирована, поскольку водоканальщики так и не приступил к работе по сей день.

- В настоящее время подрядчик провел подготовительные работы для перекладки ливневых лотков и дождеприемных колодцев. Начато асфальтирование дорожного полотна, - говорится в сообщении.

Полностью работы планируется завершить к 20 октября нынешнего года.

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На выполнение работ будет отведено чуть больше месяца.