В Ростове водитель иномарки пострадал в столкновении с "ГАЗелью". Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием грузовика и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 3 октября, около половины третьего дня в районе дома №46 на улице Орбитальной. По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля "ГАЗель" выезжал со двора в сторону проспекта Космонавтов и не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Hyundai Accent под управлением 40-летнего водителя.

В результате аварии пострадал водитель иномарки. Его госпитализировали в ближайшую больницу медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Авария произошла в Октябрьском районе города.