В Ростове 84-летняя женщина погибла под колесами автомобиля

Женщина погибла на пешеходном переходе. Фото: Александр БОЙКО

Вечером в понедельник, третьего октября, в Ростове-на-Дону пожилая женщина погибла в ДТП под колесами автомобиля прямо на пешеходном переходе. Деталями трагедии с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделился собственный источник издания.

- Все произошло примерно в 18.40, - рассказал очевидец. - На улице Зорге, возле дома № 58, что между улицами Благодатной и кольцом на пересечении с 339-й Стрелковой Дивизии.

По предварительным данным, 84-летнюю женщину сбили в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте, и прибывшим на место медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть пожилой ростовчанки.

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