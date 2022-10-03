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Происшествия3 октября 2022 16:54

В Ростове 84-летняя женщина погибла под колесами автомобиля

Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть потерпевшей
Татьяна ТИХОНОВА
Женщина погибла на пешеходном переходе.

Женщина погибла на пешеходном переходе.

Фото: Александр БОЙКО

Вечером в понедельник, третьего октября, в Ростове-на-Дону пожилая женщина погибла в ДТП под колесами автомобиля прямо на пешеходном переходе. Деталями трагедии с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделился собственный источник издания.

- Все произошло примерно в 18.40, - рассказал очевидец. - На улице Зорге, возле дома № 58, что между улицами Благодатной и кольцом на пересечении с 339-й Стрелковой Дивизии.

По предварительным данным, 84-летнюю женщину сбили в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте, и прибывшим на место медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть пожилой ростовчанки.

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