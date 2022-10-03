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Общество3 октября 2022 16:59

В Ростовской области появился фонд для сбора средств на нужды мобилизованных

Губернатор уже сделал туда первое отчисление
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Губернатор Василий Голубев одобрил инициативу сбора денег для нужд мобилизованных. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Василий Голубев одобрил инициативу сбора денег для нужд мобилизованных. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал инициативу сбора средств для нужд мобилизованных военнослужащих. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона рассказал, что поступало множество обращений ему лично и в правительство. А также с подобным предложением выступил ветеранский актив Дона.

- Знаю, что на местах, на предприятиях, многие уже сами открыли сбор средств. Поэтому считаю нужным инициативу поддержать. Для сбора средств определен региональный фонд, - написал Василий Голубев.

Перечислить туда средства может любой желающий. Их использование будет отслеживать наблюдательный совет. В его состав обязательно будут входить представители общественности.

- И первый же взнос в фонд сделаю сам, предложив всем своим коллегам – заместителям губернатора, министрам, остальным работникам правительства и органов исполнительной власти – последовать этому примеру, - подытожил глава региона.

Губернатор также пообещал отчислять деньги в фонд регулярно.

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Василий Голубев выступил с обращением к жителям Ростовской области.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике.