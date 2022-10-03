В Ростовской области появился фонд для сбора средств на нужды мобилизованных

Губернатор Василий Голубев одобрил инициативу сбора денег для нужд мобилизованных. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал инициативу сбора средств для нужд мобилизованных военнослужащих. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона рассказал, что поступало множество обращений ему лично и в правительство. А также с подобным предложением выступил ветеранский актив Дона.

- Знаю, что на местах, на предприятиях, многие уже сами открыли сбор средств. Поэтому считаю нужным инициативу поддержать. Для сбора средств определен региональный фонд, - написал Василий Голубев.

Перечислить туда средства может любой желающий. Их использование будет отслеживать наблюдательный совет. В его состав обязательно будут входить представители общественности.

- И первый же взнос в фонд сделаю сам, предложив всем своим коллегам – заместителям губернатора, министрам, остальным работникам правительства и органов исполнительной власти – последовать этому примеру, - подытожил глава региона.

Губернатор также пообещал отчислять деньги в фонд регулярно.

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