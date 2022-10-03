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Происшествия3 октября 2022 17:28

В Ростове иномарка насмерть сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове иномарка насмерть сбила пенсионерку.

В Ростове иномарка насмерть сбила пенсионерку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове пенсионерка погибла под колесами иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 3 октября, около шести часов вечера, в районе дома №58 на улице Зорге. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте - в ста метрах от пешеходного перехода.

От полученных пенсионерка скончалась на месте происшествия. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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Полиция уже устанавливает обстоятельства произошедшего.