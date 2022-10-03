В Ростове иномарка насмерть сбила пенсионерку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове пенсионерка погибла под колесами иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в понедельник, 3 октября, около шести часов вечера, в районе дома №58 на улице Зорге. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте - в ста метрах от пешеходного перехода.
От полученных пенсионерка скончалась на месте происшествия. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.
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Полиция уже устанавливает обстоятельства произошедшего.