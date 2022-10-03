Донской военком предупредил, что запасников будут продолжать вызывать в военкоматы. Фото: Виталий ТИМКИВ

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что донских запасников будут продолжать вызывать в военкоматы. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дон-ТР".

Военком напомнил, что в Ростовской области с 21 сентября проводились мероприятия по частичной мобилизации. Все местные жители были о этом оповещены, дончане получали повестки, а затем они были отправлены на обучение.

- На данный момент мероприятия продолжаются. Мы вызываем граждан для уточнения их данных, - сообщил Игорь Егоров.

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В тексте документа шесть параграфов.