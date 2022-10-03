Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 18:10

Донской военком предупредил, что запасников будут продолжать вызывать в военкоматы

Это будет сделано для уточнения их данных
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донской военком предупредил, что запасников будут продолжать вызывать в военкоматы.

Донской военком предупредил, что запасников будут продолжать вызывать в военкоматы.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что донских запасников будут продолжать вызывать в военкоматы. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дон-ТР".

Военком напомнил, что в Ростовской области с 21 сентября проводились мероприятия по частичной мобилизации. Все местные жители были о этом оповещены, дончане получали повестки, а затем они были отправлены на обучение.

- На данный момент мероприятия продолжаются. Мы вызываем граждан для уточнения их данных, - сообщил Игорь Егоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации.

В тексте документа шесть параграфов.