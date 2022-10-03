В Ростовской области назвали имена победителей регионального этапа конкурса "Студент года - 2022". Фото: Правительство РО

В Ростовской области состоялось награждение победителей и лауреатов регионального этапа конкурса «Студент года-2022». В ближайшее время они представят область на всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В нынешнем году этот конкурс прошел на Дону в восьмой раз. Он включает в себя 24 номинации, из них - 13 студентов вузов, а 11 – для обучающихся профессиональных образовательных организаций. Кроме того, в этот раз открылся специальный конкурсный трек «Студент года. Медики».

В последние три года участниками конкурса стали более 800 человек.

Заместитель губернатора Артем Хохлов наградил участников, получивших гран-при. Дипломы из его рук получили Михаил Иванков (номинация «Староста года»), София Ковалевич (номинация «Общественник года»), Арина Монич (номинация «Патриотическое объединение года») и Игорь Попов (номинация «Студенческое научное общество года»).

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