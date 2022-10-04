Отключения света в Ростове-на-Дону 4 октября 2022 года: сотни ростовчан останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 4 октября 2022 года: электричество отключат в сотнях домов. Света не будет в разных районах города. Горожанам предстоит провести без света нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

Во вторник, 4 октября, с 9.00 до 16.00 без света придется побыть в домах по улицам Черепахина, 149–185 и 128–154, в переулках Гвардейский, 54–60, и Доломановский, 83–91 и 86–92.

С 9.00 до 17.00 — в переулке Аэроклубовский, 57–63, 15–29, 30 и 38–50, по улицам 2-я Володарского, 188/1, 192/2, 309–325, 237, 255–273 и 289, Кузнечная, 161–271 и 168–246, Магнитогорская, 77–85, 99 и 132–174, в переулке Коржушко, 1–19,2, 8 и 18, на улице Судостроительная, 74–90, в переулке Ярошенко, 4, 12–14 и 7–17, по улицам Войкова, 22–40, 48 и 51–105, Портовая, 477, 481–495 и 336–422, в переулке 3-й Поселковый, 25–31, на улицах Сейнерная, 2–58 и 13–37, Судостроительная, 7–29, 18–48 и 41–43, Циолковского, 75–79, Петрашевского, 14/27, 16–34, 29/57 и 65–83, на проспекте Стачки, 11/14 и 13–15, а также в переулке Музыкальный, 29/57.

С 9.00 до 18.00 отключения ждут адреса по улицам Лесозащитная, 37–83 и 42–94, Архангельская, 27–29 и 28–30, Днепропетровская, 67–69 и 20–28, Богураева, 1–9 и 2–22, Брестская, 17–33 и 52–74, Брянская, 15–41 и 14–44, Панфиловцев, 2–34, в переулках Иркутский, 21–25 и 30–32, Астраханский, 31–33 и 32–34, Одесский проезд, 1–21 и 2–22, Керченский, 13–37 и 14–38, Сочинский, 13–43 и 14–52, и Туапсинский, 29–47.

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