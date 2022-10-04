В Ростове без вести пропали двое подростков

Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию, позже к поискам подключились волонтеры. Фото: "ЛизаАлерт Юг"

В Ростове разыскивают двух подростков. Об этом 3 октября сообщили в официальном сообществе «ЛизаАлерт».

Данил Ермаков и Виолетта Шелегина ушли из дома 1 октября. С этого момента их местоположение неизвестно. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию, позже к поискам подключились волонтеры.

Данил ростом около 190 сантиметров. У парня худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. В день ухода он был одет в чёрную джинсовку, темные штаны и коричневые кеды.

Виолетта ростом примерно 160 сантиметров. У девушки нормальное телосложение темные волосы и карие глаза. Она была одета в черную жилетку, серую водолазку, чёрные штаны и черно-белые кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении подростков, то сообщите по телефонам: 112 или 8-800-709-54-52.

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