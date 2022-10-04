В Ростовской области распространяется фейк об отравленных конфетах.

В ростовском телеграм-канале "Война с фейками" рассказали о распространении недостоверной информации об отравленных конфетах. Первыми подобные сообщения получили жители Новошахтинска.

- Администрация Новошахтинска опровергает данную информацию. В результате тщательной проверки подобных инцидентов в городе выявлено не было, - рассказали власти.

Они уверены, что это ни что иное, как очередной вброс для запугивания местных жителей и развития паники. Дончан попросили при получении подобных сообщений не заниматься их пересылкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отличить фейк от правды, рассказал декан ростовского вуза

Декан факультета медиакоммуникаций дал несколько советов по новостной грамотности для Интернет-пользователей.