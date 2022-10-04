В Ростовской области директора одного из центров соцобслуживания приговорили к штрафу из-за недостающих пандусов

В Ростовской области директора одного из центров соцобслуживания приговорил к штрафу из-за недостающих пандусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кашарском районе прокуратура проверила «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Проверочные мероприятия были проведены после поступления обращения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что вход в здание учреждения не был оборудован пандусом, а также отсутствовала кнопка вызова работников. Не удалось также проверяющим найти мнемосхему. А на ступенях здания не было противоскользящих лент.

Директору центра было внесено представление. Как только оно было рассмотрено, его тут же привлекли к дисциплинарной ответственности, а все нарушения были устранены.

- По постановлению прокурора директор привлечена судом к административной ответственности по статье "Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры". Наложен административный штраф, - говорится в сообщении.

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