В Таганроге дончанин обчистил бывшую возлюбленную. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Таганроге мужчина обокрал бывшую сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась 47-летняя женщина и сообщила, что из ее квартиры исчезли все ювелирные изделия. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Через некоторое время его удалось найти и задержать.

Подозреваемым по делу оказался 41-летний житель Неклиновского района, который ранее сожительствовал в с потерпевшей. Отрицать своей вины он не стал. Мужчина рассказал, что ему очень понадобились деньги и он решил наведаться к бывшей возлюбленной. Мужчина дождался, когда женщина уйдет на работу, затем он открыл дверь запасным ключом и вынес из квартиры все найденные им ювелирные изделия. После этого злоумышленник сдал их в ломбард. Общая сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей. Все похищенное правоохранители изъяли и вернули законной владелице.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в сообщении.

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