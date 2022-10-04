В Ростове три стихийные свалки убрали после вмешательства прокуратуры

Люди сбрасывали на участках твердые коммунальные и строительные отходы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ленинском районе Ростова-на-Дону сразу три стихийные свалки убрали после вмешательства надзорного ведомства. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Завалы твердых коммунальных и строительных отходов, а также порубочные остатки нашли в переулках Доломановском, Гвардейском и Скрыпника. Сотрудники прокуратуры выяснили, что чиновники знали о захламленных участках, но никак на это не реагировали.

Тогда районному управлению ЖКХ отправили предписание с требованием исправить ситуацию. Также за нарушение в отношении директора организации завели административное дело. После этих мер проблему с нелегальными свалками быстро решили.

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