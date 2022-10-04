В Таганроге смонтировали уже 13 современных остановок

Оценить новенькие площадки уже можно на некоторых улицах города Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области стало известно об очередном обновлении в Таганроге. На этот раз местные власти рассказали о ходе работ по установке автопавильонов.

По данным администрации, к началу первой рабочей недели октября смонтировали уже 13 комплексов. Например, оценить новенькие площадки уже можно на улицах Ломакина, Шевченко, Портовой, Социалистической и Адмирала Крюйса, а также на остановках в районе Детской больницы, морского вокзала, аквапарка и Таганрогского метизного завода.

Известно, что всего в приморском городе собираются установить 59 подобных остановок. После завершения работ будет выполнен монтаж оборудования, добавили в пресс-службе мэрии.

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