В Таганроге горе-любовник вынес из дома бывшей все драгоценности

Сейчас грабитель находится под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 41-летний мужчина остался без денег и решил поживиться за счет бывшей сожительницы, но в итоге попал под уголовную статью. О несбывшихся надеждах горе-любовника и его дерзком плане рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Как пояснили в полиции, пострадала 47-летняя таганроженка. Она некоторое время жила с возлюбленным из Неклиновского района, но потом пара распалась. Спустя еще время владелица квартиры обнаружила пропажу всех своих ювелирных изделий и обратилась в полицию.

Под подозрением сразу же оказался несостоявшийся благоверный пострадавшей. Сотрудники МВД оказались правы - мужчину поймали после того, как он сдал всю «добычу» в ломбард.

Стоит отметить, что задержанный не особенно обогатился после своего налета. Он получил 20 тысяч рублей, однако воспользоваться деньгами так и не смог. Теперь грабитель находится под подпиской о невыезде. Похищенные украшения вернули хозяйке в целости и сохранности.

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