Чтобы построить новый мост через Ростовское море, минтранс выкупит три частных дома

Строительство моста через Ростовское море потребует сноса трех домов. Фото: сайт правительства РО.

Три дома и участки под ними в хуторе Камышеваха Аксайского района Ростовской области будут изъяты из частной собственности в целях строительства моста через Ростовское море. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- В связи с отсутствием других вариантов строительства линейного объекта регионального значения изъять для государственных нужд Ростовской области в целях строительства мостового перехода через водохранилище Ростовское море на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – х. Камышеваха – г. Ростов-на-Дону» земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, расположенные в муниципальном образовании «Аксайский район», по Перечню согласно приложению, - говорится на сайте донского правительства.

Под снос пойдут частные дома на улице Центральной под номерами 48,50 и 52. Донской минтранс должен будет провести рыночную оценку стоимости указанных земель и выплатить их собственникам установленную сумму, которая будет направлена на приобретение нового жилья. Собственникам придется в течение 45 дней с момента получения извещения об изъятии земель подписать соглашения с донским правительством. Если же в этот срок такие документы подписаны не будут, вопрос о переселении будет рассматриваться в судебном порядке.

Напомним, в конце августа проектная документация на строительство моста через Ростовское море получила положительное заключение госэкспертизы. Мост протяженностью 118,6 метра появится на границе Ростова и Аксайского района. Новая конструкция станет частью нового участка автодороги общей протяженностью 1,39 километра. Как считают в минтрансе Ростовской области, благодаря мосту в 2023 году будет решена проблема транспортной доступности северо-восточной части города, в том числе близлежащих коттеджных поселков и 6 садоводческих товариществ. Кроме того, будет обеспечена транспортная доступность Платовского микрорайона и Донского инфекционного центра на улице Ходоша.

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