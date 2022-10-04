Ростовский ресторан вошел в рейтинг лучших заведений Юга России

Шеф-поваром года также стал дончанин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из ресторанов Ростова возглавил рейтинг лучших заведений Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Второе место в топе занял город Сочи, а бронза ушла Краснодару. Шеф-поваром года также стал дончанин Максим Любимов.

- Всего в рейтинг-лист вошло 237 заведений из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Геленджика, Новороссийска, Анапы, Волгограда, Черкесска, Махачкалы, Армавира, Таганрога, Ставрополя, Майкопа, Владикавказа, Нальчика, Кисловодска и других городов Юга России, - сообщается на сайте «Wheretoeat south».

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