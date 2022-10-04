Глава администрации города Волгодонска сообщил об эвакуации школ в связи со звонками о минировании

Глава новочеркасской администрации сообщил о минировании школ города. Фото: Телеграм-канал Сергея Макарова.

В городе Волгодонске в связи с сообщениями о минировании проходит массовая эвакуация учащихся и педагогов школ. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава администрации города Сергей Макаров.

- Мы знаем, откуда поступают звонки и понимаем, что целью является посеять панику и создать неуверенность в жителях, - пояснил глава волгодонской администрации.

По данным Сергея Макарова, сообщения о минировании поступили в школы №№ 11, 15, 21, 12, 5 и 8. Звонки поступили также в местный медицинский колледж, налоговую инспекцию, комитет по управлению имуществом и в департамент строительства и городского хозяйства. При этом, по словам градоначальника, звонки все еще продолжают поступать в больницы и городские службы.

Сергей Макаров заверил, что ситуация полностью контролируется, а каждый такой звонок о минировании будет обрабатываться по паспорту безопасности - с последующей эвакуацией. В мероприятиях задействованы все службы города. Правоохранительные органы проводят проверки. Глава администрации Волгодонска призвал всех сохранять спокойствие.

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