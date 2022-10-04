С 15 октября на проспекте Королева в Ростове появится полоса для автобусов

Обустройство спецполосы позволит повысить эффективность функционирования транспорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выделенная полоса для общественного пассажирского транспорта появится с 15 октября в Ростове-на-Дону на проспекте Королева от улицы Неклиновская до проспекта Королева, 1Д в двух направлениях. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения донской столицы.

Обустройство специальной полосы для общественного транспорта позволит повысить эффективность функционирования общественного пассажирского транспорта, считают в департаменте. Такая полоса способствует увеличению средней скорости движения автобусов почти в 2 раза – с 17 до 30 километров в час.

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