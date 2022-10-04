Обжаловать призыв по мобилизации жители Ростовской области могут на портале Госуслуг

Перейти в нужный раздел довольно легко. Фото: портал Госуслуг

Обжаловать призыв по частичной мобилизации жители Ростовской области теперь смогут на портале Госуслуг. Новая форма запроса уже доступна для пользователей сети.

Перейти в нужный раздел довольно легко. Для этого в поисковой строке на главной странице нужно ввести словосочетание «частичная мобилизация». После этого экран изменится, и робот-помощник предложит несколько пунктов, связанных одной темой. В том числе, появится запись «Обжаловать призыв по частичной мобилизации».

На сайте говорится, что услуга предназначена для граждан, которые имели основания для отсрочки, но их все равно призвали для участия в специальной операции. Заявления принимают от самих бойцов или других людей.

Необходимо предоставить данные повестки и документы, подтверждающие причины для отмены призыва. Среди оснований указали такие варианты как состояние здоровья, обучение в вузах, ссузах и научных организациях или трудовая деятельность. Есть также графа «другое основание».

Напомним, обратиться с вопросами или пожаловаться можно также по телефону службы «122» или специальному номеру телефона прокуратуры. Также есть возможность написать электронное письмо на сайте правительства региона. Кроме того, на Дону запустили телеграм-бот.

Добавим, ранее власти предостерегли жителей Дона от публикации личных данных мобилизованных бойцов на сайтах и в социальных сетях. Это связано с вопросами безопасности.

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