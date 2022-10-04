В Ростове в 1-м Машиностроительном переулке уложат новый асфальт

Ремонтные работы в 1-й Машиностроительном переулке ранее не проводились. Фото: Мария ЛЕНЦ

Заасфальтировать один километр дорожного полотна в 1-й Машиностроительном переулке Ростова планирует до конца 2022 года департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения донской столицы. Об этом на планерном совещании администрации города рассказал директор департамента Денис Водопьянов.

По его словам, ремонтные работы в 1-й Машиностроительном переулке не проводились потому, что данный участок дороги не находился на балансе города. Однако сейчас администрация Советского района включила данный переулок в реестр собственности.

- Был большой объем жалоб от жителей, перевозчика общественного транспорта и предприятий, - пояснил Денис Водопьянов. - Сначала хотели сделать ремонт в 2023 году, но благодаря сложившейся экономии дано предложение провести работы в 2022 году.

Ремонт в проблемном переулке был намечен на 2023 год. Но и в текущем году успеют отремонтировать один километр дорожного полотна. Еще один километр дороги приведут в порядок в 2023 году.

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