На новых условиях предлагает вклад в юанях ВТБ Фото: Артем КИЛЬКИН

ВТБ предложит клиентам вклад в юанях на новых условиях. Доходность по «Вкладу в будущее» в китайской валюте составит до 1,2%, средства можно разместить на срок от трех месяцев до года. Депозит позволит клиентам диверсифицировать сбережения.

Минимальная сумма размещения на «Вклад в будущее» составит 100 юаней при открытии в ВТБ Онлайн и 500 юаней – в отделениях банка. Депозит можно открыть на срок от трех месяцев до года.

- Сегодня вклады в юанях выступают одной из возможных альтернатив классическим рублевым депозитам. Последние полгода они пользуются спросом у россиян. Так, с 1 марта, когда ВТБ запустил первый сберегательный продукт в китайской валюте, клиенты уже разместили в банке порядка 2,5 млрд юаней. Сегодня мы предлагаем розничным клиентам выгодный депозит с хорошей рыночной доходностью и возможностью разместить средства на срок до года. Это позволит им диверсифицировать сбережения, - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

НАША СПРАВКА

Новое предложение доступно для всех сегментов, в том числе, для состоятельных клиентов.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.