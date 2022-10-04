На Дону встретили бойцов Росгвардии, которые вернулись со специальной операции

Силовикам вручили ведомственные медали и областные награды. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области встретили бойцов Росгвардии, которые в полном составе вернулись из зоны проведения специальной операции. Все поставленные перед группой задачи были успешно выполнены. Об этом 4 октября сообщает сайт донского правительства.

Сотрудников ОМОНа на Дону с завершением командировки поздравили не только друзья и близкие. С приветственным словом к силовикам обратили также руководитель регионального управления Росгвардии Владимир Жигула и заместитель губернатора Михаил Корнеев.

- Наши профессиональные и подготовленные отряды способны справиться со всеми поставленными задачами. Отдельно хочу отметить командиров: грамотно управляя личным составом, они и боевые задачи выполнили, и бойцов сохранили, - подчеркнул Михаил Корнеев.

По завершению встречи бойцам торжественно вручили ведомственные медали и областные награды. Добавим, ранее о таких же встречах росгвардейцев сообщалось в апреле и сентябре 2022 года.

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