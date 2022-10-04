В Ростове собираются открыть дилерский центр автозавода «Москвич»

Дилерские центры автозавода "Москвич" намерены открыть в 23 городах РФ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дилерский центр московского автозавода «Москвич» может открыться в Ростове-на-Дону. Производитель на своем сайте объявил о приеме заявок от потенциальных представительств в 23 городах страны.

- Мы продолжаем готовиться к выводу автомобиля на рынок и приступили к формированию дилерской сети, - сообщает пресс-служба автозавода. - Сегодня открыли прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию.

Как следует из сообщения, прием заявок первого этапа будет открыт до 21 октября. При этом, сообщается на сайте, завод будет отдавать предпочтения тем дилерским центрам, которые будут готовы создать инфраструктуру для демонстрации, продажи и обслуживания именно электромобилей.

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