7 октября на нескольких улицах Ростова отключат воду

Подачу ресурса перекроют на 2-й Пролетарской, 1-й Левой и 2-й Левой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 октября на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 8:30 до полуночи не будет воды. Об этом жителей и гостей города предупреждает компания «Ростовводоканал».

- Подачу ресурса перекроют на 2-й Пролетарской между домами № 91 и 113, на 1-й Левой от здания №1 до 115, а также на 2-й Левой - с первого по пятнадцатый дом, - говорится в сообщении.

Отключение проведут из-за переподключения коммуникаций на 2-й Левой и 2-й Пролетарской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове три стихийные свалки убрали после вмешательства прокуратуры

Мусор вывезли с Доломановского, Гвардейского и Скрыпника (подробности)