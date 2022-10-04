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Общество4 октября 2022 10:19

7 октября на нескольких улицах Ростова отключат воду

Это временная мера из-за технических работ
Ангелина СКИБА
Подачу ресурса перекроют на 2-й Пролетарской, 1-й Левой и 2-й Левой

Подачу ресурса перекроют на 2-й Пролетарской, 1-й Левой и 2-й Левой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 октября на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 8:30 до полуночи не будет воды. Об этом жителей и гостей города предупреждает компания «Ростовводоканал».

- Подачу ресурса перекроют на 2-й Пролетарской между домами № 91 и 113, на 1-й Левой от здания №1 до 115, а также на 2-й Левой - с первого по пятнадцатый дом, - говорится в сообщении.

Отключение проведут из-за переподключения коммуникаций на 2-й Левой и 2-й Пролетарской.

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