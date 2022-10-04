Число малоимущих жителей Ростова-на-Дону достигло 96 тысяч человек

Для снижения к 2030 году уровня бедности населения в 2 раза провели оценку ее причин. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове из 400 тысяч жителей города, стоящих на учете в управлении соцзащиты, порядка 96 тысяч человек сегодня признаны малоимущими, рассказала о время планерного совещания администрации донской столицы руководитель департамента социальной защиты донской столицы Ирина Шувалова.

По ее словам, сейчас в Ростове малоимущими являются порядка 26,4 тысяч семей с детьми до 18 лет. Из них 44% — неполные семьи, 45% — семьи, в которых заработная плата ниже МРОТ. А информация о доходах остальных 17% ростовских семей нигде не указывается.

- Таким образом, портрет ростовской малоимущей семьи выглядит так — это семья с одним-двумя детьми, родители от 30 до 40 лет, где официально трудоустроен один из родителей, - отметила Ирина Шувалова.

Как рассказала руководитель департамента социальной защиты города, в Ростове-на-Дону реализуется дорожная карта по увеличению благосостояния населения донской столицы и снижения уровня бедности. Для снижения к 2030 году уровня бедности населения в 2 раза была проведена оценка ее причин: уровень образования, занятость и безработица.

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