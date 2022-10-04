Портрет средней малоимущей семьи описали в Ростове-на-Дону

Проблемы у людей возникают из-за доходов ниже установленного минимума Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону малоимущими считаются 96 тысяч жителей города. В основном это люди, которые не работают или получают зарплату ниже прожиточного минимума. В том числе, речь идет о семьях с детьми, рассказала глава департамента соцзащиты населения донской столицы Ирина Шувалова.

- Портрет малоимущей семьи в Ростове: это семья с одним или двумя детьми, родителям которых от 30 до 40 лет, при этом официально трудоустроен только один из взрослых, - сообщила Ирина Шувалова.

Эксперт уточнила, что в числе малоимущих на сегодняшний день остаются 26,4 тысячи семей, в которых воспитываются малыши и подростки до 18 лет. Из этого количества 44% - неполные семьи, в 45% проблема заключается в невысоких доходах.

Глава департамента соцзащиты отметила, что в Ростове уже разработана и выполняется дорожная карта по преодолению бедности. Власти стремятся улучшить благосостояние и жилищные условия населения, а также содействуют занятости. Люди также получают финансовую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обжаловать призыв по мобилизации жители Ростовской области могут на портале Госуслуг

Воспользоваться этой возможностью могут сами бойцы или их близкие (подробности)