На Дону лучшей организацией высокой социальной эффективности страны стала Ростовская АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Около 280 миллионов рублей направила в 2021 году Ростовская АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом») в качестве социальных инвестиций и благотворительности на развитие территорий Ростовской области. Это поддержка учреждений медицины и образования, проектов культуры и спорта, ремонт и строительство дорог, сооружение объектов социальной инфраструктуры, развития цифровой среды и участие в проекте «эффективный регион».

По итогам Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», который ежегодно организует Правительство РФ, филиал концерна «Росэнергоатом» Ростовская АЭС стала победителем этого масштабного и представительного проекта в одной из самых престижных номинаций - «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий». На втором и третьем месте — филиалы Газпрома из Астрахани и Оренбурга.

Только в прошлом году в Волгодонске, городе присутствия объекта атомной энергетики, при поддержке Ростовской АЭС открыт «Атомный технопарк» - первый на востоке региона образовательный центр уровня Hi-Tech, внедрен программно-аппаратный цифровой комплекс «Умный город».

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В Волгодонской больнице скорой медицинской помощи в рамках благотворительной помощи атомщиков отремонтированы и оснащены новым оборудованием приемный покой, отделение хирургии и ЛОР-отделение. Выполнен ремонт отделения патологии новорожденных и недоношенных детей детской городской больницы. В старейшей городской больнице №1 установлены новые металлопластиковые окна и выполнен капремонт сети газоснабжения. Для инфекционного госпиталя, открытого в период пандемии коронавируса, атомщики приобрели аппараты искусственной вентиляции легких.

«Станция юных техников» Волгодонска получила от Ростовской АЭС средства для секции «Картинг», на которые приобретены комплектующие и запчасти для гоночных болидов, комплекты колес, экипировку для гонщиков. Уже в этом году при поддержке атомщиков здесь начался ремонт трассы.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В с. Новый Егорлык Сальского района атомщики помогли построить новый школьный спортзал. В Волгодонске завершается строительство Центра единоборств, рассчитанного на проведение соревнований всероссийского и даже международного уровней.

- Мы вкладываемся в наш город, в место, где живут наши сотрудники и их семьи. Это нормально — делиться своими средствами, опытом, технологиями. Мы всегда готовы подставить плечо, там, где трудно и предложить помощь тому, кто хочет расти. Наши социальные проекты направлены не только на решение проблем - таких как ремонт дорог, помощь больницам - но и на поддержку развития талантливой молодежи в области культуры, спорта, образования, цифровизации. Все это делается в рамках стратегии развития Росатома, направленной, в том числе, на устойчивое развитие страны в целом и атомных территорий в частности, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.