В Ростовской области мошенники «развели» пенсионерок на два миллиона рублей

Мошенник говорил, что им срочно необходимо перевести крупную сумму денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Семикаракорском районе мошенники «развели» двух пожилых женщин на два миллиона. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.

По информации ведомства, пенсионерам звонили с неизвестных номеров. Мошенники в основном обзванивали людей а возрасте от 71 года до 79 лет. Человек представлялся сотрудником полиции и сообщал, что их близкий родственник попал в ДТП. Мошенник говорил, что им срочно необходимо перевести крупную сумму денег. Затем пенсионеры передавали деньги злоумышленнику.

Мужчина приходил домой к жертвам, забирал свертки с деньгами, а после исчезал, – рассказали в сообщении МВД.

Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину. В отношении него возбудили четыре уголовных дела по статье «Мошенничество». На данный момент мужчина находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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