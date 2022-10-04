Детективы, драмы и боевики: главные премьеры октября в видеосервисе Wink

Главные премьеры октября в видеосервисе Wink Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В октябре Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») предлагает зрителям лихо закрученные детективы и боевики, психологические драмы и романтическое кино с открытым финалом.

Детективный сериал «Кукольник» (16+) приглашает зрителя в туманный Петербург. Следователь Антонина Афинская (Ольга Филиппова) хочет отказаться от карьеры и заняться семьей, но на ее пути встает серийный маньяк по прозвищу Кукольник.

Еще один серийный маньяк бесчинствует в фильме Дарио Ардженто «Темные очки» (18+). Рим сотрясен серией жестоких нападений на молодых эскортниц. Зрителям Wink этот фильм доступен с 13 октября.

Любителям российского авторского кино видеосервис предлагает картину Бориса Акопова «Кэт» (18+) со своим взглядом на тему. Главная героиня недавно родила первенца и оказалась перед выбором: материнство или карьера. Оценить мастерство сценариста и режиссера можно с 15 октября.

Следующая киноновинка тоже представляет историю о женской судьбе. «Лена и справедливость» — социально-романтическая комедия, события которой разворачиваются в российской глубинке. Продавщице Лене приходится бороться не только за личное счастье, но и за справедливость. Сериал стартует 20 октября.

Тему поиска счастья продолжает американская романтическая драма «После. Долго и счастливо» (16+), снятая по произведению Анны Тодд.

Комедийно-криминальный сериал «Детективный синдром» (16+) рассказывает о сыщике-самоучке. Однажды у главного героя крадут сумку с большими деньгами криминального авторитета, что вынуждает его начать расследование. Посмотреть этот сериал можно с 6 октября.

Напряженный криминальный боевик «Белый слон» (18+) поразит звездным составом. Ванесса служит в полиции и становится свидетельницей преступления — теперь за ней охотятся люди мафиози, на которого работает ее парень Габриэль. Фильм доступен в Wink c 13 октября.

Помимо этих новинок, в октябре стартовал и долгожданный показ внеофисно-романтического сериала «Надвое» (18+) — в нем главные роли исполнили Данила Козловский и Александр Петров. Новые серии выходят в Wink по понедельникам.