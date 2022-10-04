МегаФон и Yota начали объединять свои магазины

Фото: МегаФон

Операторы связи объединяют свои розничные сети. По прогнозам объединение завершится до конца 2023 года. Это позволит повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы и увеличить трафик в салонах на 15%.

В обновленных салонах абоненты операторов смогут получить консультацию и воспользоваться услугами – приобрести смартфоны и другие гаджеты, подключить SIM-карту, перейти к оператору с сохранением номера и т.д.

- У операторов связи разная аудитория с разными потребностями в потреблении мобильных услуг. Но запросы на покупку электроники практически одинаковы. МегаФон имеет эффективную розничную сеть, которая развивается при помощи аналитики big data. Теперь же и абоненты Yota смогут подключить услуги и получить консультацию в любом салоне сети. Это даст операторам максимальные возможности в области клиентского сервиса, – прокомментировал операционный директор МегаФона Олег Телюков.

Проект включает в себя, как открытие новых салонов, так и объединение существующих. До конца 2023 года все салоны заработают в новом формате. Все сотрудники торговых точек проходят специальное обучение, благодаря чему могут смогут проконсультировать клиентов по любому вопросу двух операторов.