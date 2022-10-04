ДГТУ выиграл грант от Минобрнауки РФ на реализацию трех проектов

Фото: пресс-служба ДГТУ

Донской государственный технический университет стал победителем гранта Министерства науки и высшего образования РФ на реализацию трех акселерационных программ. Объем финансирования составит 7 млн 142 тысячи рублей на каждый проект.

Для участия в конкурсе были поданы три заявки: «Цифровое управление и автоматика сельскохозяйственных машин и оборудования», «Следы любимых лап: звери в нашем доме» и «Применение технологии блокчейн и смарт-контракта в транспортно-логистических системах».

Первая ориентирована на формирование стартап-проектов будущих предпринимателей, деятельность которых связана с серийным производством инновационных и модернизированных решений. Кроме того, проект предусматривает работу в сфере импортозамещения в области систем навигации и автоматизированного управления сельскохозяйственными машинами, а также касается разработок программно-аппаратного комплекса.

- Победа в конкурсе дает возможность обучающимся совместно с наставниками, трекерами и менторами сформировать, проработать и защитить свои стартап-проекты по перспективным технологическим направлениям, – прокомментировал руководитель промышленного коворкинга «Gаrаж» ДГТУ, к. т. н., доцент Константин Тимолянов.

Программа «Следы любимых лап: звери в нашем доме» посвящена разработке концепции комфортной и безопасной среды обитания домашних любимцев в городских условиях.

Срок реализации программ – три месяца. За это время порядка полутора тысяч студентов нескольких факультетов пройдут обучение, подготовят и защитят не менее 150 стартап-проектов.

В акселерационной программе «Применение технологии блокчейн и смарт-контракта в транспортно-логистических системах» рассмотрят проблему разработки смарт-контракта для цепочки поставок в транспортных узлах логистических систем.

Также ребята смогут презентовать свои работы на базе университетской стартап-студии, которая также является частью федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».