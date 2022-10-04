Александр Ищенко: Донские депутаты участвуют в сборе средств для нужд мобилизованных

Фото: zsro.ru

Сбор средств для обеспечения нужд мобилизованных начался в Ростовской области, поддержку процессу оказывает губернатор области, член Высшего совета партии Василий Голубев.

Определён региональный фонд, куда и жители Дона, и организации могут перечислять средства.

Донские депутаты эту инициативу поддержали и тоже присоединились к сбору, отметил спикер донского Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Фото: donland.ru

- Депутаты Законодательного Собрания, наши коллеги на муниципальном уровне, представители Ростовской области в федеральном парламенте, наши партийцы и сторонники, уверен, примут самое активное участие в сборе средств. Мы обязаны объединить усилия, чтобы ребята из Ростовской области на передовой были максимально обеспечены всем необходимым. Рассчитываем, что поучаствовать в таком нужном и важном деле захотят многие неравнодушные люди, - подчеркнул Александр Ищенко.

За целевым использованием средств будет следить наблюдательный совет, в состав которого войдут представители общественности.

Александр Ищенко также напомнил, что единороссы занимаются оказанием помощи семьям мобилизованных из Ростовской области, в том числе, в партийной приемной работает «горячая линия» для обращений по теме частичной мобилизации – (863) 2-918-918.