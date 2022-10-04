19-летнего жителя Ростовской области заподозрили в убийстве матери

Сейчас следователи выясняют детали произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 19-летнего юношу заподозрили в убийстве матери. Сейчас эту версию проверяют эксперты, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из хуторов Боковского района. Предварительно, 2 октября во время ссоры молодой человек напал на женщину с кухонным ножом. Жертва получила внушительное количество колото-резаных ран и от этого умерла на месте. После случившегося агрессор перенес тело матери в коридор и спрятал под пол, засыпав землей.

В Следкоме отметили, что подозреваемый состоит на учете у врача психиатра. Неизвестно, виновен ли парень и если виновен, то какое наказание ему теперь грозит. Пока что по этому делу ведутся разбирательства, также решается вопрос о заключении под стражу.

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