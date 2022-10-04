На Дону при въезде в Шахты столкнулись три машины

Столкнулись Lada Kalina, «ВАЗ-211140» и Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 4 октября, в Ростовской области при въезде в Шахты столкнулись три машины. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, только транспорт получил механические повреждения. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Речь идет об утреннем происшествии. Предварительно, в районе улицы Дачной 23-летний водитель легковушки Lada Kalina не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный «ВАЗ-211140». В этот момент первое авто «догнал» Hyundai Accent.

Донским водителям напоминают: за рулем всегда нужно выдерживать дистанцию и безопасную скорость. Также нельзя выполнять резкие непредсказуемые маневры. Следует строго соблюдать правила дорожного движения.

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