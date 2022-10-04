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Общество4 октября 2022 15:13

Похолодание и переменную облачность прогнозируют в Ростове до конца недели

Стала известна обновленная информация о погоде в донской столице
Источник:kp.ru
В городе будет облачно с прояснениями

В городе будет облачно с прояснениями

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону на этой неделе, до 9 октября включительно, ожидается небольшое понижение температуры воздуха. В основном будет облачно с прояснениями, только в воскресенье может пройти кратковременный дождь. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, в указанный период столбики термометров днем будут находится в районе +18-21 градуса. По ночам следует ожидать от +6 до +11 градусов. Прохладнее всего должно быть в четверг, 6 октября.

Добавим, к концу рабочих будней северо-западный ветер сменится на восточный. Однако с началом новой недели он снова изменит направление. Синоптики не прогнозируют сильных порывов, скорость ветра не должна превышать 5 м/с.

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