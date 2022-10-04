В Ростове мужчину осудят за убийство приятеля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове завершилось расследование в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по статье 105 УК РФ "Убийство". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в ноябре 2021 года мужчина в нетрезвом состоянии поссорился со своим 31-летним приятелем. В порыве гнева злоумышленник выхватил нож и 12 раз ударил друга по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемый поспешил скрыться, но через несколько часов уже был задержан правоохранителями и заключен под стражу.

Позже стало известно, что он уже был несколько раз судим за преступления против собственности и личности.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

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Преступление было совершено в пьяном угаре.