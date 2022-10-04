Двое дончан получили срок за покушение на инкассаторов и разбой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области двух местных жителей приговорили к тюремному сроку. Они были признаны виновными в совершении пяти преступлений по статьям 162 УК РФ "Разбой", 105 "Покушение на убийство", 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств", 222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов", 158 УК РФ "Кража". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры донского региона.

В суде было установлено, что в сентябре 2018 года один из злоумышленников совершил нападение на инкассаторов, собираясь похитить у них более 20 миллионов рублей. Он бросил в них боевую ручную гранату. Кроме того, он выстрелил в них из самодельного огнестрельного оружия. Но инкассаторам удалось отразить нападение и обвиняемому не удалось забрать деньги.

Но мужчина на этом не остановился, в октябре 2019 года он еще раз предпринял попытку нападения на инкассаторов и хотел похитить более 12 миллионов рублей. Но эта попытка также не увенчалась успехом и ему пришлось опять-таки покинуть место происшествия.

В августе 2019 года мужчина напал на приемщика металла и похитил 150 тысяч рублей.

В октябре 2019 года злоумышленник со своим подельником пробрались в один из домов и похитили имущество на сумму более 19 тысяч рублей. Но когда обвиняемый попытался скрыться, его заметил местный житель, который попытался его задержать. Злоумышленник несколько раз выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия.

Обоих обвиняемых удалось задержать в октябре 2019 года. Один из них был заключен под стражу, а второй находился по подпиской о невыезде.

- Приговором суда первому злоумышленнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его подельника приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении.

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В полиции сообщили, что преступники все еще на свободе.