Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии и почетные грамоты таганрогским ученым. Фото: администрация Таганрога.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил таганрогских ученых. Они получили премии и почетные грамоты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.
Гостями торжественной церемонии были заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Награды получили авторы комплексной научно-методической разработки. Это сотрудники ИКТИБ ЮФУ: Геннадий Веселов Владимир Курейчик, Анатолий Кухаренко и Илья Левин.
Руководителем работы был академик и научный руководитель направления ЮФУ Игорь Каляев.
- Ученых наградили за создание учебно-научно-производственной среды многоуровневой подготовки практико-ориентированных кадров в области многопроцессорных вычислительных и управляющих систем с реконфигурируемой архитектурой для высокотехнологичных отраслей российской промышленности, - говорится в сообщении.
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