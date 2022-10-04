Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии и почетные грамоты таганрогским ученым. Фото: администрация Таганрога.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил таганрогских ученых. Они получили премии и почетные грамоты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

Гостями торжественной церемонии были заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Награды получили авторы комплексной научно-методической разработки. Это сотрудники ИКТИБ ЮФУ: Геннадий Веселов Владимир Курейчик, Анатолий Кухаренко и Илья Левин.

Руководителем работы был академик и научный руководитель направления ЮФУ Игорь Каляев.

- Ученых наградили за создание учебно-научно-производственной среды многоуровневой подготовки практико-ориентированных кадров в области многопроцессорных вычислительных и управляющих систем с реконфигурируемой архитектурой для высокотехнологичных отраслей российской промышленности, - говорится в сообщении.

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Отметили специалистов из Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Таганрога, Орловского, Морозовского районов и Ростова.