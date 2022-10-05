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Общество5 октября 2022 4:00

В Ростовской области на праздничные мероприятия ко Дню народного единства потратят 1,3 миллиона рублей

Средства выделят из областного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области на праздничные мероприятия ко Дню народного единства потратят 1,3 миллиона рублей.

В Ростовской области на праздничные мероприятия ко Дню народного единства потратят 1,3 миллиона рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области проведут мероприятия ко Дню народного единства. На них планируется потратить 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен министерством региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 12 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется организацией и проведением праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Заключенный контракт будет действовать до 30 декабря.

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