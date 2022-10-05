Отключения света в Ростове-на-Дону 5 октября 2022 года: электричество отключат на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 5 октября 2022 года: в городе ожидаются новые отключения электричества. Света не будет на протяжении нескольких часов в разных районах города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В среду, 5 октября, с 9.00 до 13.00 подачу электричества прекратят в домах по улице Суворова, 45–47.

С 9.00 до 17.00 отключения запланированы на проспекте Коммунистический, 33/3, по улицам 2-я Краснодарская, 82, 82/1, 82/2, 84 и 84/2, 2-я Володарского, 1–29 и 2–16, Днепростроевская, 1–47 и 2–58, в переулке Житомирский, 1–39 и 2–38, по улице Загорская, 23–25 и 40–48, в переулке Музыкальный, 1–27 и 2–28, и на улице Портовая, 80/2, 104–106, 104а и 82.

С 9.00 до 18.00 свет выключат в домах по проспекту 40 лет Победы, 308/2, 312а, 314, 314/1, 314/2, 314/3 и 316/1.

С 13.00 до 16.00 света не будет на улице Красноводская, 1–9, в переулках Уфимский, 11–19 и 12–20, Автобусный, 10–20, Таманский, 9–21, и на улице Нансена, 136–144.

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