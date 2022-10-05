Таганрожцам рассказали, почему трамваи не могут ходить кругами. Фото: "Таганрогский трамвай".

Жителям Таганрога рассказали, почему их трамваи не ходят по кругу. Подробно об этом говорится в сообществе "Таганрогский трамвай" в социальной сети.

Первой и самой важной причиной является то, что пассажирские билеты действуют только в одном направлении. Это правило утверждено государственной думой. Кроме того, в конце рейса происходит перезагрузка платежных систем. Поэтому, если сесть на конечной, то придется платить дважды - за путь до последней остановки и за дорогу обратно.

А также, по правилам безопасности, в конце каждого рейса водитель осматривает вагон, и в это время в нем не должно быть ни пассажиров, ни забытых вещей. Отмечается и то, что после разворота вагон может поехать другим маршрутом.

- На кольце водителю и кондуктору выделяется время на посещение санитарной комнаты, а оставлять вагон с пассажирами без присмотра они не имеют права, - подытожили в сообществе.

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Движения на маршрутах не будет с 10:00 до 16:00.