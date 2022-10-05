Прокуратура проверит качество продуктов в Кривянской сельской школе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области прокуратура проверит качество продуктов в одной из сельских школ. Проверку организовали после появления публикаций в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Некоторые издания сообщили, что в одной из школ под Новочеркасском детей кормили некачественными продуктами. В настоящее время сотрудники прокуратуры уже выяснили, что речь идет о школе в Кривянском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области.
- По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования, - отмечается в сообщении.
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