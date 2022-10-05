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Политика5 октября 2022 6:45

Мобилизованные бойцы из Ростовской области начали обучение на полигонах ДНР

Проводятся тренировки по стрельбе из автомата и пулемета
Ангелина СКИБА
В армию призвали граждан, которые ранее уже служили в Вооруженных силах

В армию призвали граждан, которые ранее уже служили в Вооруженных силах

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Мобилизованные бойцы из Ростовской области приступили к обучению на одном из полигонов Донецкой народной республики, передает информационное агентство РИА Новости.

Журналист издания выяснил, что будущие участники специальной операции сейчас тренируются в стрельбе из автомата и пулемета, улучшают навык метания гранат. Также боевым опытом с новобранцами делятся инструкторы из ДНР.

Известно, что подготовку проходят граждане, которые ранее уже служили в Вооруженных силах. Однако бойцы признались, что в армии они были около 5-10 лет назад и за это время многое забыли, поэтому все необходимые знания и умения нужно восстанавливать.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В начале октября донские власти сообщили, что задачи поставленные в рамках этого призыва регион полностью выполнил.

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