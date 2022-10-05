Жительница Ростовской области через суд получила квартиру по завещанию

Прокуратура района направила в суд иск с требованием о признании недействительными доверенности об отчуждении квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области после рассмотрения Октябрьским районным судом Ростова дела о наследстве дончанка получила квартиру по завещанию. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Жительница Ростов обратилась со своим заявлением о защите ее нарушенных прав как единственного, согласно завещанию 2013 года, наследника после смерти предыдущей владелицы квартиры, умершей в 2021 году. Как оказалось, предыдущая владелица квартиры в 2014 году выдала заверенную нотариусом Киевского нотариального округа доверенность на имя постороннего человека с целью отчуждения принадлежащей ей на праве собственности квартиры. Договор купли-продажи квартиры удостоверен нотариусом Аксайского нотариального округа Ростовской области в 2021 году. Право собственности на квартиру было зарегистрировано в установленном законом порядке.

Но умершая с 2014 года страдала психическим заболеванием и из-за ухудшения состояния здоровья была направлена на лечение в невродиспансер, где находилась с период составления и выдачи доверенности в 2014 году. Поэтому она не могла находиться в Киеве при составлении и заверении доверенности.

Да и деньги от продажи квартиры на счет бывшей хозяйки квартиры тоже не поступали и не передавались. Дончанка, обратившаяся в прокуратуру, с 2014 года проживала в этой квартире. До настоящего времени квартира находится в ее пользовании: она в ней зарегистрирована, требований о выселении и снятии с регистрационного учета новый собственник квартиры не предъявлял, в квартире находятся ее вещи.

Прокуратура района направила в суд иск с требованием о признании недействительными доверенности 2014 года на отчуждение принадлежащей бывшей хозяйке квартиры на праве собственности, а также договора купли-продажи, заключенного в 2021 году. Решением Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

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